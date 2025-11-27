Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali: Dybala falso nove, esordio da titolare per Ghilardi
Alle ore 18:45 la Roma scende in campo in Europa League contro la capolista Midtjylland. Sono state rese note le formazioni ufficiali, nell'undici di Gasperini a guidare l'attacco c'è Dybala da falso nove, come già capitato in più di una circostanza in questa stagione. La novità riguarda la presenza tra i titolari di Ghilardi, che fa rifiatare Hermoso e si prende così l'esordio da titolare con la Roma. A centrocampo El Aynaoui al posto di Cristante, sulla trequarti c'è Pellegrini. Nei danesi si trova qualche vecchia conoscenza della Serie A come Erlic e Billing, entrambi titolari. Davanti l'uomo mercato Franculino.
Di seguito le formazioni ufficiali.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MIDTJYLLAND (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Franculino, Gogorza.
A disposizione: Lossl, Ugboh, Lee, Guesung Cho, Osorio, Andreasen, Paulinho, Djabi, Simsir, Brumado, Daniel Silva, Etim.
Allenatore: Mike Tullberg.