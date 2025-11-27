Roma, Massara: “Franculino è un ottimo attaccante, il Midtjylland ha tanti talenti”

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata di Europa League.

Che profilo è Franculino?

“Sì, è un ottimo attaccante, ma il Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare soltanto su uno”.

Come giudica il lavoro del Midtjylland?

“Lavorano bene, hanno infrastrutture, investono e fanno un’ottima selezione, un grande lavoro. I frutti si vedono e il Midtjylland in questo senso lavora benissimo da molti anni. Simon Kjaer è un prodotto di questa struttura”.

E sul rinnovo di Dybala?

“C’è bisogno di un mese per vedere Dybala e pensare alle strategie. L’ottima notizia è che recuperiamo Paulo, che ci darà una grande mano perché è sempre un' assenza pesante. Poi abbiamo anche il recupero di Bove in panchina, per il reparto offensivo è una buona notizia”.

Franculino è un profilo per la Roma? È lui il tipo di profilo oppure un profilo tipo Zirkzee, un centrale, sarebbe più utile?

“È sicuramente un talento però, come ho detto, si fanno moltissimi nomi in questo momento e molti di questi non sono neanche fattibili nel mercato di gennaio. Il Midtjylland ha Franculino, tanti ragazzi, a Gogorza che non è mancino, 19 anni che è un altro talento, a Diao, ce ne sono molti. Siccome ce ne sono molti anche in altre squadre però il mercato di gennaio sappiamo bene che ha fatto anche della possibilità di pensare a certi giocatori e non dipende solamente dalla volontà”.