Inter, Mkhitaryan è rientrato in gruppo e Dumfries migliora: il punto in vista del Pisa
Dopo la sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid in Champions League, la squadra di Cristian Chivu è tornata ad allenarsi alla Pinetina in vista della ripresa del campionato contro il Pisa.
Le buone notizie per il tecnico nerazzurro riguardano il rientro in gruppo di Henrik Mkhitaryan, centrocampista tornato ad allenarsi col resto della squadra dopo diverse settimane ai box. Da capire quale sarà l'intensità dei suoi allenamenti nei prossimi due giorni, quindi Chivu deciderà se convocarlo o rimandare alla successiva sfida. In miglioramento anche le condizioni di Denzel Dumfries dopo i problemi fisici ed il rientro a Milano dal ritiro dell'Olanda: l'esterno sarà meglio valutato la prossima settimana, per capire quando potrà tornare fra i convocati nelle sfide fra Como, Liverpool e Genoa, con l'idea di riaverlo al top per la Supercoppa Italiana.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP