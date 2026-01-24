Roma, oggi prima seduta di Venturino a Trigoria: ci sarà contro il Milan

Alla vigilia del big match contro il Milan, la Roma è scesa oggi in campo a Trigoria per la consueta seduta di rifinitura. L’allenamento ha rappresentato un passaggio chiave nella preparazione della sfida di campionato, con il gruppo concentrato sugli ultimi dettagli tattici.

La novità di giornata è stata la presenza di Lorenzo Venturino, nuovo acquisto giallorosso, che ha lavorato per la prima volta insieme ai compagni, fa sapere oggi VoceGialloRossa.it. Un primo contatto con il gruppo utile per iniziare il percorso di inserimento nei meccanismi della squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Come arriva la Roma

Dopo l’ampio turnover visto contro lo Stoccarda in Europa League, Gian Piero Gasperini si affiderà alla squadra titolare per affrontare il Milan, confermando il solito 3-4-2-1. Davanti a Svilar, la linea difensiva sarà formata da Mancini e Ndicka, con Ghilardi che prenderà il posto dell’infortunato Hermoso. Sugli esterni nessuna novità: Celik e Wesley avranno il compito di spingere senza perdere attenzione difensiva, mentre in cabina di regia siederanno Cristante e Koné, seppur non sia da escludere la conferma di Pisilli dopo la doppietta europea. Sulla trequarti spazio al talento di Soulé e Dybala, liberi di muoversi alle spalle di Malen, che torna a prendersi il posto in attacco dopo l’assenza forzata in Europa. (da Roma, Marco Campanella)