TMW

Roma, Pellegrini apre al rinnovo con stipendio al ribasso. Ma serve un sacrificio importante

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:55Serie A
Andrea Losapio

Lorenzo Pellegrini può dire di sì alla Roma. Il capitano giallorosso vorrebbe rimanere dopo le tante voci degli ultimi anni, a patto che gli venga offerto un triennale che lo porterebbe a restare fino ai 33 anni.

Servirà però un maxi decurtamento. Perché attualmente lo stipendio è da 4,5 milioni di euro, più bonus molto facili da raggiungere da 1,5 milioni. Un totale di 6 che non verrà mai rinnovato, anzi. L'idea è quella di offrirgli un contratto (molto) al ribasso, intorno alla metà (3 milioni) comprensivo di tutto. Nelle prossime settimane ci saranno valutazioni e contatti per capire la posizione di entrambe le parti.

Nei giorni scorsi lo stesso Lorenzo Pellegrini ha parlato della sua esperienza come giocatore della Roma. "Quando ero solo un ragazzo, il sogno era di diventare un calciatore e se parli con ogni ragazzo qui ti dirà di voler diventare un giocatore della Roma. Abbiamo questa tradizione per cui abbiamo avuto molti capitani romani ed è bello perché il calcio è passione, amore e quando tu puoi fare il lavoro dei sogni nel posto dove sogni di giocare tu sei una persona molto fortunata. Mi ritengo fortunato, ho potuto vincere con questa maglia ed era il mio grande sogno quando ero ragazzo. Sono orgoglioso e onorato di poter indossare questa maglia ogni giorno".

