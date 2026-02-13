Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Pellegrini: "Gasp è incredibile. L'obiettivo Champions ci mette pressione, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 18:23
Niccolò Righi

Lunga intervista quella rilasciata da Lorenzo Pellegrini al portale statunitense 247Sports, il quale ha ripercorso la sua carriera alla Roma. Queste le sue parole: "Maglia preferita scambiata? Già indosso la mia maglia preferita (mostrando la maglia della Roma ndr). Non scambio la maglia sempre con altri giocatori ma una delle maglia cui tengo di più è quella di Messi quando giocai contro l'Argentina. Lo amo, lo ritengo il miglior giocatore della storia".

Cos'è cambiato a Roma con l'arrivo di Gasperini?
"Tante cose. Sono contento di essere allenatore da lui, è un tecnico incredibile. Quando si parla di lui, si parla sempre dell'aspetto fisico delle sue squadre ma è un allenatore che ti migliora molto tecnicamente per quello che ti chiede in campo, per guarda la tua postura in campo, per la volontà di andare in verticale e di giocare sempre offensivo e questo mi piace molto. I suoi allenamenti sono molto duri, quindi sicuramente migliori dal punto di vista atletico ma anche da quello tecnico. Posso dire solo cose positive su di lui".

Mancate dalla Champions dal 2018. Quanto pressione vi mette in più il fatto di voler tornare a giocarla?
"Sì, ci mette più pressione ma è ciò che vogliamo, quello per cui ci alleniamo, non va bene che un club come la Roma non sia in Champions da così tanto tempo. Amo la Roma, non potrei dire nulla di diverso. Siamo comunque sulla buona strada. Abbiamo iniziato un nuovo progetto a noto con piacere che la squadra migliora ogni settimana. Facciamo del nostro meglio ogni giorno per migliorare e per capire cosa vuole da noi Gasperini. Siamo migliorati molto, soprattutto sul piano offensivo. Quando arrivi verso la fine, anche un solo punto può fare la differenza, come accaduto lo scorso anno, quando siamo arrivati a un solo punto dalla Juventus. Domenica abbiamo una grande sfida a Napoli e faremo il possibile per vincere".

Raccontaci del tuo essere tifoso della Roma...
"Quando ero solo un ragazzo, il sogno era di diventare un calciatore e se parli con ogni ragazzo qui ti dirà di voler diventare un giocatore della Roma. Abbiamo questa tradizione per cui abbiamo avuto molti capitani romani ed è bello perché il calcio è passione, amore e quando tu puoi fare il lavoro dei sogni nel posto dove sogni di giocare tu sei una persona molto fortunata. Mi ritengo fortunato, ho potuto vincere con questa maglia ed era il mio grande sogno quando ero ragazzo. Le sensazioni sono meravigliose. Ho iniziato a giocare che avevo quasi 9 anni, qui a Trigoria, ho giocato la mia prima partita quando ne avevo 18 e anche oggi, questa mattina, quando ho indossato questa maglia ho avuto la sensazione di essere un ragazzo molto fortunato. Questa città è incredibile, questo club è incredibile, devi provarlo, altrimenti ti perdi questa sensazione, queste emozioni e ti perdi molto secondo me.
Quando ho deciso di andare al Sassuolo, e avevo 19 anni, volevo migliorare e ho pensato di non essere pronto in quel momento per giocare qui a Roma e per realizzare il mio sogno. Nel Sassuolo puoi vivere molto bene, è stato un periodo meraviglioso, puoi giocare con molte meno pressioni, era il momento di sfidare me stesso. Sono potuto poi tornare qui e poi conoscete il resto della storia. Ogni step è importante per diventare ciò che siamo. Sono orgoglioso e onorato di poter indossare questa maglia ogni giorno".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
