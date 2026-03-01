Roma-Juventus 3-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Celik; Rensch (29' st Ghilardi), Cristante (29' st El Aynaoui), Koné, Wesley; Pellegrini (45' st Zaragoza), Pisilli; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. All.: Gasperini
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer (43' st Gatti), Kelly, Cambiaso (43' st Openda); Thuram (27' st Miretti), Koopmeiners; Conceiçao (27' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (17' st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Cabal. All.: Spalletti
Arbitro: Sozza
Marcatori: 39' Wesley (R). 2' st Conceiçao (J), 9' st N'Dicka (R), 20' st Malen (R), 33' st Boga (J), 48' st Gatti (J)
Ammonito: Wesley (R)
