C'è gloria anche per il solito Malen: lancio illuminante di Konè e 3-1 in Roma-Juventus
La Roma cala il tris all'Olimpico. La squadra di mister Gasperini trova il 3-1 al 65' grazie a una bella rete del solito Donyell Malen, che si invola in area di rigore su lancio di Manu Konè e beffa Perin con un delizioso tocco sotto. Tracollo Juve nonostante il pareggio in apertura di ripresa lasciasse immaginare una reazione da parte dei bianconeri.
