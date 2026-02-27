Juve alla prova Malen: l’olandese è a un passo dall’agguantare David e Openda

L’impresa solo sfiorata in Champions League lascia tanta amarezza in casa Juventus, ma anche la convinzione di potersela giocare. Nel weekend, i bianconeri di Luciano Spalletti sono attesi dal big match con la Roma, cruciale proprio per non perdere terreno nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale.

L’incrocio con i turchi, al netto del fatto che la Vecchia Signora sia andata molto vicina alla qualificazione, ha messo nuovamente a nudo uno dei punti deboli della squadra di Spalletti. La fotografia è rappresentata dai tre marcatori: Locatelli, Gatti, McKennie. Nessuno di loro, fino a prova contraria, fa l’attaccante. Di Jonathan David restano solo gli incomprensibili passaggi quando ha avuto l’occasione di tirare, di Lois Openda ancora meno.

A Roma, invece, si godono Donyell Malen. L’impatto dell’olandese sulla Serie A è andato oltre ogni più rosea previsione, specie considerando una carriera da talento per lo più incompiuto: del classe ’99 si è sempre parlato bene, ma finora non è mai riuscito a imporsi davvero e in Premier League faceva sostanzialmente panchina a Ollie Watkins. Per l’Italia, ha avuto l’effetto di un meteorite: cinque gol in sei presenze nel massimo campionato italiano.

Una prolificità che Spalletti, a differenza di Gasperini, sogna. In attesa del rientro di Dusan Vlahovic, il tecnico di Certaldo può contare sul canadese e sul belga: David è a quota 5 reti in campionato, esattamente come Malen. Ne ha segnata solo una Openda: domenica sera, a poco più di un mese dal suo approdo nel nostro Paese, il buon Donyell ha già l’occasione di agganciare la strana coppia bianconera.