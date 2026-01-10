Roma, Soulé: "Era importantissimo vincere, dobbiamo continuare si questa strada"

L'attaccante della Roma Matias Soulé ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto per 2-0 e valido per la 20^ giornata di Serie A.

Avete avuto difficoltà nel primo tempo: il tuo punto di vista sulla partita?

"Era importantissimo vincere. Loro sono una squadra forte e che si chiude, non è facile entrare nel nostro gioco e andare a cercare la palla dentro. Nel secondo tempo altro spirito e con il tempo le partite si aprono. Ci siamo rialzati dopo l'Atalanta, dobbiamo continuare su questa strada e puntare in alto".

C'è bisogno di leader come El Shaarawy?

"Abbiamo bisogno di tutti, non pensiamo al mercato e siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in settimana e poi in partita. Giocatori con esperienza come lui ci servono e siamo contenti che ci sia".

Un regalo glielo fai per l'assist?

"Un vino. Qualcosa, quello che vuole".