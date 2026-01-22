Roma-Stoccarda, in palio il pass per gli ottavi di Europa League. Gasp ammette: “Concentrazione maggiore al campionato”

Alle 21:00 odierne la Roma affronterà lo Stoccarda allo Stadio Olimpico in una sfida cruciale per provare a strappare il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League senza passare per il turno playoff. Questa partita, però, si incastra a ridosso di un impegno cruciale in ottica campionato: domenica prossima, infatti, i giallorossi affronteranno la delicata sfida contro il Milan per difendere con le unghie e con i denti il quarto posto riconquistato pochi giorni fa.

Con queste premesse, lo stesso Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di ieri ha ammesso: “La partita contro il Milan gode di maggiore attenzione perché in Europa League siamo in una buona posizione, sappiamo che vincendo abbiamo grosse possibilità di saltare i playoff. In questo momento, però, è anche vero che il campionato, per come sono andati i risultati domenica, è ciò per cui abbiamo maggiore attenzione". Lecito, quindi, aspettarsi un congruo turnover contro i tedeschi.

Davanti a Svilar, Ghilardi dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Hermoso, mentre Ndicka potrebbe lasciare spazio a Ziolkowski al fianco di Mancini. In mediana, possibile chance per Pisilli dal primo minuto, celebrato a più riprese da Gasperini in conferenza stampa, alle spalle di Soulé e Pellegrini: probabile turno di riposo, quindi, per Dybala. In attacco, resta solo Ferguson, chiamato a trascinare questa Roma agli ottavi per risollevare una stagione fin qui complicata.

Se da una parte c’è una Roma con la testa già al campionato, dall’altra c’è uno Stoccarda particolarmente motivato. Alla vigilia, mister Sebastian Hoeness ha dichiarato: “Vogliamo fare punti come loro, vediamo se riusciamo a strappare il biglietto per gli ottavi. Sarà un bel match”. Ora, però, la parola passa al campo.