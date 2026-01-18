Roma, subito Malen: "Siamo tra le squadre più importanti in Serie A. Qui per giocare e segnare"
Donyell Malen, neo attaccante della Roma, parte subito titolare e al debutto in giallorosso nella trasferta contro il Torino. Ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita con il Torino.
Non hai giocato tanto all’Aston Villa negli ultimi tempi. Sei venuto qui perché?
“Il mio obiettivo è giocare e segnare gol, in questa squadra ci sono molti obiettivo da raggiungere. Ci proveremo”.
Hai parlato con Gasperini sul tuo ruolo?
“Sì, vuole che giochi davanti, difendere ma anche segnare il più possibile”.
Cosa ti aspetti dalla Roma?
"Penso che siamo un'ottima squadra. Siamo tra le più importanti di questo campionato. Dobbiamo vincere e continuare".
