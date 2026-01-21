Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio

La notizia di un Alessio Romagnoli che può lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato per trasferirsi nell'Al Sadd allenato da Roberto Mancini non è certo un fulmine a ciel sereno. E' piuttosto la conseguenza di quanto accaduto in questi anni, di una trattativa per il rinnovo del contratto che si sarebbe dovuta concretizzare già un anno dopo il suo sbarco nella Capitale e che, invece, non è mai entrata nella sua fase calda. Nemmeno adesso che Romagnoli è a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto.

Premessa: Romagnoli oggi è il calciatore più pagato della Lazio col suo stipendio da tre milioni di euro di parte fissa. Però quando sbarca nella Capitale da svincolato lo fa rinunciando a proposte più importanti, soprattutto a quella di un Fulham che sul piatto di milioni ne metteva quattro. Svincolato dopo la fine dell'avventura al Milan, il centrale classe '95 decise di assecondare la sua fede biancoceleste e di andare incontro a Claudio Lotito che però, già in quella occasione, gli fece una promessa: immediato adeguamento al raggiungimento di determinati obiettivi..

Non a caso nel dicembre 2023, dopo che la Lazio staccò il pass per gli ottavi di finale di Champions League, il suo procuratore decisa di tornare sul tema: "E' molto contento alla Lazio. Romagnoli veniva da una situazione di carriera importante, anche economicamente. Alla Lazio ha accettato le condizioni di Lotito, il massimo che poteva concedere, con una promessa: risederci e completare il percorso. Erano promesse legate ad alcuni step che la Lazio doveva compiere. La Champions, la qualificazione agli ottavi. Lotito espresse ambizioni legate alla crescita del club: restare nel giro Champions e il sogno scudetto. Due su tre si sono compiute. Ma rimarrà a vita? Con Lotito ci dobbiamo rivedere, sono sicuro che manterrà le promesse", disse Enzo Raiola.

In realtà quella promessa di rinnovo non verrà mai mantenuta, così come il sogno Scudetto col passare degli anni per i tifosi biancocelesti è diventato sempre più utopia. Ecco perché due anni più tardi il difensore si ritrova al passo d'addio: Romagnoli e la Lazio è una storia d'amore che può concludersi proprio in questi giorni.