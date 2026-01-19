Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid

Cristiano Ronaldo ha battuto la Juventus, in tribunale. Secondo quanto riportato da Repubblica.it il giudice del lavoro di Torino ha infatti dato ragione all'ex giocatore bianconero confermando il lodo arbitrale. Nello specifico la società non potrà riavere indietro i 9,7 milioni di euro di stipendi versati al portoghese nel periodo del Covid e oltre a questo dovrà anche pagare 80.000 euro di risarcimento per le spese di lite per l'appello.

I fatti.

La Juventus chiedeva l'annullamento, di fronte al giudice del lavoro di Torino, del lodo dei tre arbitri Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa che riconobbero che la società bianconera dovesse pagare a Ronaldo al lordo – e non al netto – alcune mensilità di stipendio, che il calciatore non aveva ricevuto a causa della manovra stipendi durante la pandemia di Covid. Gli importi erano stati congelati in nome di un accordo fra club e tesserati.

Nuova sconfitta per la Juventus.

Ronaldo aveva fatto ricorso chiedendo quasi il doppio della cifra e aveva avuto ragione in sede arbitrale, quattro mesi fa. La Juventus ha impugnato la decisione di fronte al tribunale del lavoro di Torino, ma il giudice ha di nuovo dato ragione al calciatore, rappresentato dal suo avvocato di fiducia, John Shehata, e da un team composto da Emanuele Lucchini Guastalla, Fabio Iudica e Paola Tardati.