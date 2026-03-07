Apprensione per Ronaldo, l'infortunio preoccupa. Ma lui assicura: "Sto recuperando"

L’infortunio al bicipite femorale subito da Cristiano Ronaldo durante la partita di campionato contro l’Al-Fayha lo scorso 28 febbraio ha generato apprensione e timori attorno al fuoriclasse portoghese. "Dopo gli esami abbiamo visto che l’infortunio di Cristiano è più grave di quanto pensassimo. Ora viaggerà in Spagna, come altri giocatori che si sono curati all’estero quando erano infortunati. Il trattamento verrà fatto a Madrid con il suo fisioterapista personale e speriamo che possa tornare presto ad aiutare la squadra", aveva dichiarato negli ultimi giorni l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, nonché tecnico di CR7.

L'ex Juventus e Real Madrid non aveva ancora proferito parola o alcuna dichiarazione pubblica circa le sue condizioni, lasciando incombere la minaccia di seri guai fisici da campanello d'allarme visti i Mondiali 2026 di questa estate con il Portogallo. Ma sui propri canali social il 41enne ha finalmente rotto il silenzio: "Mi sto riprendendo. Sto recuperando e sono pronto a guardare la partita di oggi. Andiamo, Al Nassr!", il messaggio di CR7. Con tanto di sua foto, steso su un lettino e circondato alle gambe da uno degli strumenti d’élite per il recupero muscolare.

La sesta partecipazione alla Coppa del Mondo per Ronaldo potrebbe non essere a rischio a questo punto, ma resta ancora da capire l'entità effettiva dell'infortunio riportato e i tempi di recupero. Intanto oggi l'attaccante portoghese sarà uno spettatore aggiunto per assistere al match tra il suo Al Nassr e il NEOM SC. Gara di vitale importanza per la squadra saudita nel massimo campionato. In caso di vittoria, infatti, coach Jesus e i ragazzi scavalcheranno Kessié e l'Al Ahli in vetta alla classifica a +2.