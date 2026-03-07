Video A Manchester tutti pazzi di JJ Gabriel: contro il Nottingham U18 due gol 'alla Cristiano Ronaldo'

Il Manchester United vanta una storia gloriosa nel formare talenti di classe mondiale, ma l’ultimo talento emerso da Carrington sta generando un livello di 'hype' raramente visto negli ultimi anni. JJ Gabriel, il "wonderkid" quindicenne che ha già riscritto alcuni record del club, ha lasciato gli spettatori senza parole durante la sfida di Premier League Under-18 contro il Nottingham Forest. La sua prestazione ha evocato ricordi di un giovane Cristiano Ronaldo, mostrando una precocità tecnica e una personalità fuori dal comune per la sua età.

I Red Devils hanno dominato l'incontro, portandosi su un netto 5-1 grazie a un Gabriel in stato di grazia, assoluto protagonista della giornata. Il suo primo gol del pomeriggio è stato un saggio di pura audacia tecnica: una conclusione dai 25 metri che, complice una deviazione, ha preso una traiettoria beffarda. Il pallone si è abbassato improvvisamente, colpendo la parte inferiore della traversa prima di insaccarsi, dando il via a uno show individuale che avrebbe segnato il resto della partita.

Se la prima rete era stata frutto di intuito e tecnica, la seconda è stata un vero capolavoro di potenza e abilità individuale. Il giovane ha saltato due difensori con un gioco di prestigio per poi scaricare un destro violentissimo sotto l'incrocio dei pali, sempre dalla distanza. Una sequenza che sembrava uscita direttamente da un video dei migliori momenti di Ronaldo ai tempi d'oro: dribbling fulmineo per eludere i marcatori e conclusione devastante.