Ruggeri regge Yamal in Champions: "Niente Nazionale? Non sono deluso, rispetto le scelte"

Matteo Ruggeri ha fatto un figurone in Champions League, contro un certo Lamine Yamal. L'esterno italiano ha rappresentato al meglio - almeno lui - l'Italia in Europa, anche nella sfida di ritorno giocata ieri a Madrid. Barcellona eliminato ai quarti, in semifinale ci va l'Atletico Madrid.

L'ex difensore dell'Atalanta al termine della partita ha parlato in zona mista - ai microfoni di Sportitalia - anche della mancata convocazione da parte dell'ormai ex commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, nei playoff per il Mondiale appena giocati dall'Italia contro Irlanda del Nord e Bosnia-Erzegovina: "Deluso? No. Io non ho nulla da dire su questo, il mister fa le sue scelte e io le rispetto benissimo, ho massima stima per lui e la nazionale. Penso sempre ad allenarmi e migliorare per riuscire ad arrivare in azzurro nel giusto momento possibile".

Parlando poi dei cambiamenti fra il fatto di giocare all'Atletico Madrid rispetto all'Atalanta, Ruggeri ha spiegatto: "Diciamo che come ritmi, avendo giocando in quel modo all'Atalanta, sono simili. Il calcio è diverso rispetto all'Italia, ma una volta che ci si adatta e si capiscono le dinamiche di quello che vuole la squadra, penso si possa giocare ovunque. L'obiettivo è sempre dare il massimo, migliorarsi giorno per giorno e dare beneficio alla squadra".