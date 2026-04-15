Atletico Madrid, Ruggeri: "Dobbiamo essere orgogliosi. Nazionale? Il ct ha fatto le sue scelte"

Matteo Ruggeri, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League: "Mi hanno messo sei punti dopo la partita, l'importante era portare a casa la qualificazione e ci siamo riusciti. Abbiamo lottato fino alla fine e dobbiamo essere orgogliosi, contro una squadra fortissima".

Questo è il momento più bello della sua carriera? Ha realizzato di essere in semifinale di Champions?

"Penso che lo realizzerò più domani o nei prossimi giorni. Ringrazio chi mi è sempre stato vicino e adesso pensiamo alla prossima partita di sabato in finale di Copa del Rey".

L'impresa è stata anche quella di arginare Lamine Yamal.

"Sappiamo tutti le qualità che ha. Siamo stati bravi a limitarlo e siamo riusciti a spingerci anche in avanti trovando il gol. Voglio fare i complimenti a lui per il giocatore che è. Gli auguro il meglio per la sua carriera".

Fase difensiva e anche sortite offensive per voi stasera.

"Sono stato bravo e siamo stati bravi a contenere le loro migliori qualità. Da lì siamo riusciti a metterli in difficoltà".

Pensa a tornare in Nazionale? Come ha vissuto la gara con la Bosnia?

"Penso solo a lavorare e a migliorarmi. La Nazionale viene di conseguenza. Il mister ha fatto le sue scelte io voglio migliorare sempre di più per tornare in Nazionale".