Sabelli, Ellertsson, Cornet: Genoa, quanti candidati sulla destra se Norton-Cuffy non ce la fa

Una fascia. Tanti candidati. Daniele De Rossi scorre le ipotesi per la fascia destra che fino alla trasferta di Parma aveva un unico padrone: Brooke Norton-Cuffy. Un problema muscolare ha costretto l'esterno inglese al forfait domenica scorsa con Stefano Sabelli che si è dimostrato, come sempre è accaduto, giocatore molto affidabile quando chiamato in causa. La lesione è stata scongiurata e nei giorni scorsi, il numero 15 rossoblù ha piano piano ripreso ad allenarsi insieme ai compagni.

Le parole di De Rossi

Nella conferenza dell'anti-vigilia, il tecnico rossoblù si è già proiettato alla gara di domenica pomeriggio contro il Bologna ma per il momento prende tempo su chi possa essere il titolare di quella corsia. Le condizioni del laterale comunque sono confortanti: "Sta meglio, spinge. Gli ho chiesto se può spingere mi ha chiesto di sì. Ha fisicità e averlo è importante, ma averlo al 100% è ancora più importante".

Le varie possibilità

Fra le opzioni, oltre naturalmente al terzino romano, ci sono anche Mikael Ellertsson, che ha dimostrato di essere duttile e ottima pedina anche come quinto di centrocampo. Fra i possibili giocatori in corsa ci sarebbe anche Maxwel Cornet, finora oggetto misterioso e ai box per un infortunio. Potrebbe essere un'occasione per il giocatore per riscattare l'errore dal dischetto contro il Parma nel girone di andata. Una sorta di acquisto di gennaio per il Genoa.