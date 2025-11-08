Saelemaekers sblocca la partita al "Tardini" al 12' con un tiro dalla distanza
Il Milan la sblocca al "Tardini" con Alexis Saelemaekers. Il belga raccoglie una sponda di Nkunku al limite dell'area per l'esterno che ci prova di sinistro, angolato ma certamente non potente e sorprende Suzuki. Si tratta del secondo gol in questo campionato per il numero 56, dopo la rete realizzata al Napoli.
