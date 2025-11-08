Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo

Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:06Serie A
Ivan Cardia

JUVENTUS-TORINO 0-0

Le pagelle della Juventus - A cura di Ivan Cardia

Di Gregorio 7 - In Nazionale è finito dietro persino a Caprile, nel derby sfodera una gran parata sull’unica versa fiammata del Torino.

Kalulu 6 - Simeone gira al largo, Lazaro e Vlasic idem. Serata tranquilla.

Rugani 6 - L’usato garantito che non ti lascia a piedi. Va sotto la doccia all’intervallo. Dal 46’ Gatti 6 - Idem con patate, pochi brividi

Koopmeiners 6 - Meglio così che nulla. Nel primo tempo difensore più di nome che di fatto: spesso oltre la metà campo. Nella ripresa si vede molto meno.

McKennie 5,5 - Laterale ma con perrottiana propensione agli inserimenti in fase di possesso. Pecca di freddezza, corre tanto ma senz’anima.

Locatelli 6,5 - In tripla cifra di tocchi del pallone, qualche imprecisione è fisiologica. Tiene a livello fisico, più lineare del francese al suo fianco. Dall’86’ Adzic s.v..

Thuram 6 - Più pasticcione del compagno, a livello fisico regge il reparto e nel finale alza i giri del motore.

Cambiaso 6 - Qualche incertezza, meno spinta del previsto: sufficienza stiracchiata.

Conceicao 6 - Paleari gli nega di falange il gol che avrebbe stappato la gara, a fine primo tempo. Soffia a folate, esce parecchio nervoso. Dal 65’ Zhegrova 6 - Entra e accende il derby con un paio di giochi di prestigio dei suoi. Manca l’arrosto.

Yildiz 5,5 - Baroni lo ingabbia, lui ingrana la marcia giusta e illumina la Juve solo quando il suo cambio è ormai nell’aria. Derby tra luci e ombre. Dall’84’ Openda s.v..

Vlahovic 6 - Colpisce il piglio, ma questa volta i risultati non arrivano. Stritolato nella morsa della difesa granata, è più lui a lavorare per i compagni che viceversa. Dal 65’ David 6 - Poco tempo per incidere, e meno palloni del collega.

Luciano Spalletti 6 - Ne ha di cose da scrivere sul suo taccuino: i problemi della Juve hanno radici ben più profonde della sua cura. Ennesimo pareggio nella storia recente bianconera, ha una sosta per studiare correttivi.

Le pagelle del Torino - A cura di Paolo Lora Lamia

TORINO
Paleari 7,5 - Vero e proprio eroe del derby. Quando il muro difensivo vacilla, ci pensa lui ad evitare che i tentativi bianconeri finiscano in fondo alla rete con parate davvero prodigiose. Sarà difficile toglierlo dalla porta nelle prossime settimane.

Ismajli 7 - Fatica in avvio a contenere Yildiz, ma poi gli prende le misure e difficilmente si fa cogliere di sorpresa dalle giocate del turco. Prova maestosa dell'ex Empoli, autore di certe chiusure che richiamano il tremendismo granata. Dall'87' Tameze sv.

Maripan 7 - Prestazione da vero e proprio guardiano dell'area di rigore. Deve confrontarsi con un Vlahovic in gran forma, ma non si scompone e limita al meglio la pericolosità del serbo. Si ripete su David, che nella ripresa sostituisce il compagno di reparto

Coco 6,5 - Ha un gran lavoro da sbrigare, visto che staziona nella zona dove imperversa Conceicao. Primo tempo di sofferenza, secondo in cui garantisce maggiore solidità.

Pedersen 6,5 - Viste le esigenze del match, in avvio pensa più a contenere che a spingere. Molto più di aiuto in fase avanzata, invece, dopo l'intervallo.

Casadei 6 - Nella zona nevralgica del campo si fa sentire, più per grinta nel contendere i palloni agli avversari che per giocate di qualità. Si merita nel complesso la sufficienza.

Ilic 5,5 - Uno dei più in ombra nell'undici torinista. Dovrebbe avviare con qualità le ripartenze una volta riconquistata palla, ma in impostazione risulta non all'altezza delle aspettative. Dal 46' Asllani 6,5 - Con lui in campo, il Toro acquista precisione nei passaggi e anche gestione più sapiente del pallone per addormentare il match in certe fasi.

Vlasic 6 - Dovrebbe garantire sostanza in mezzo al campo ma anche presenza in zona offensiva. Manca soprattutto nel secondo aspetto, ma la generosità mostrata fino a quando resta il campo rende comunque buona la sua gara. Dal 79' Anjorin sv.

Lazaro 6 - Migliora con il passare dei minuti sul piano della spinta sulla corsia di sinistra. Più di un patema, invece, sia contro Conceicao che poi contro Zhegrova.

Ngonge 5,5 - Rispetto a Simeone, arretra di più all'altezza dei centrocampisti per aiutare nello sviluppo dell'azione. Impreciso, però in molte sue giocate. Dal 46' Adams 6 - Porta maggiore pericolosità all'attacco granata, avendo la migliore palla gol della ripresa. Utile anche per tenere qualche pallone lontano dall'area e far salire la squadra.

Simeone 6 - Non è facile incidere quando la palla ristagna per lo più nella parte opposta del campo. Riesce a combinare due volte con Ngonge nel primo tempo ma senza creare eccessivi problemi alla difesa della Juve. Più incisivo nella seconda parte della gara, mostrando comunque sempre nell'arco dei 90 minuti il giusto spirito. Dal 79' Zapata sv

Leonardo Colucci 7 - Sostituisce in panchina lo squalificato Baroni. Il Toro si difende con ordine in avvio e poi cresce per intraprendenza offensiva con il procedere della gara. Punto che allunga la striscia positive e prova di grande carattere.

Articoli correlati
Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve... Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve
Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1' Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Altre notizie Serie A
Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve... Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve
Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1' Probabili formazioniSerie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata... Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata
Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0... Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina... Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina
Giulini a Caprile: "Finalmente ti hanno premiato MVP, sembrava non volessero mai... Giulini a Caprile: "Finalmente ti hanno premiato MVP, sembrava non volessero mai dartelo"
Juventus-Torino, nervosismo per Conceicao dopo il cambio: Vlahovic lo calma Juventus-Torino, nervosismo per Conceicao dopo il cambio: Vlahovic lo calma
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine top news n.1 Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Immagine top news n.2 Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Immagine top news n.3 Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"
Immagine top news n.5 Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Morata sbaglia tutto, il Cagliari fa il suo gioco e il Como ne risente: finisce 0-0 al Sinigaglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine news Serie A n.3 Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Immagine news Serie A n.4 Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata
Immagine news Serie A n.5 Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Immagine news Serie A n.6 Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Paghiamo ancora una nostra disattenzione, non è più accettabile"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Abbiamo giocato solo noi, sono soddisfatto della reazione"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Partita straordinaria in dieci uomini, dobbiamo essere entusiasti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani
Immagine news Serie B n.6 Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: Coda sfida Adorante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "Serve fiducia e determinazione, contro la Pro Vercelli sarà una gara difficile"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata: sorridono Cosenza, Guidonia e Ravenna. Pari tra Pro Patria e Lumezzane
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Serve concentrazione e identità, l’Altamura è in un buon momento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?