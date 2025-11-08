Palermo, Inzaghi: "Non all'altezza di società e tifosi, senza cattiveria non saremo corazzata"

Nella conferenza stampa, Filippo Inzaghi ha parlato della gestione arbitrale, del nervosismo in campo e del suo ex compagno Ignazio Abate, oggi tecnico della Juve Stabia: «Non abbiamo scusanti, ma non mi è piaciuto l’arbitraggio. Non abbiamo perso per questo, però la gestione non mi è sembrata equilibrata. Alcuni gialli erano dubbi, e siamo stati costretti a togliere giocatori importanti come Palumbo, che rischiava il secondo cartellino. Dobbiamo essere più furbi e non farci trascinare dal nervosismo. Terza sconfitta? La Serie B è questa. Negli ultimi anni il Palermo è sempre stato indicato come la squadra più forte, ma non lo siamo ancora. Ci manca ancora la cattiveria e la mentalità per diventare una vera corazzata.

Gli avversari? Ritrovare Abate è stato bello. Gli faccio i complimenti, la sua Juve Stabia conferma quanto di buono aveva fatto lo scorso anno. Giocare qui è difficile per tutti e lui sta facendo un ottimo lavoro. Noi dobbiamo essere bravi a non abbatterci. Abbiamo una società top e tifosi eccezionali, ma non siamo ancora alla loro altezza. Dobbiamo lavorare di più, parlare meno e dimostrare sul campo di meritare questa maglia».