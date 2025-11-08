Lecce, Berisha: "Sinceramente non mi interessa il premio MVP, oggi volevo vincere"
Medon Berisha, centrocampista del Lecce, ha commentato a DAZN il pareggio col Verona di oggi pomeriggio: "Un sapore amaro. Sinceramente non mi interessa molto il premio MVP, volevo vincere, abbiamo fatto una grande prestazione e potevamo portare i tre punti. Continuità? Il punto vale comunque, in fase offensiva dobbiamo concludere meglio, abbiamo avuto due-tre occasioni da gol. Ora arriva la nazionale per l’impresa Mondiale? Speriamo".
