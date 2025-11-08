Serie C, 13ª giornata: sorridono Cosenza, Guidonia e Ravenna. Pari tra Pro Patria e Lumezzane
La tredicesima giornata di Serie C regala emozioni e risultati importanti in tutti e tre i gironi, con fischio d’inizio simultaneo alle 17:30. Gol, sorprese e conferme in un turno che muove sensibilmente le classifiche dei tre raggruppamenti. Nel Girone A, Pro Patria e Lumezzane si dividono la posta in palio. La squadra di casa era passata in vantaggio al 67’ con Mastroianni, ma è stata raggiunta dieci minuti più tardi dal gol di Caccavo, che ha fissato il risultato sull’1-1 finale. Un punto che muove la classifica per entrambe, ma lascia qualche rimpianto ai bustocchi, vicini alla vittoria.
Nel Girone B, grande vittoria per il Guidonia Montecelio, che supera 2-0 il Pontedera grazie alle reti di Bernardotto al 53’ e Vitturini nel finale. Successo importante anche per la Pianese, che batte di misura il Rimini con un gol di Coccia al 66’. Spettacolo invece a Ravenna, dove i giallorossi travolgono la Torres con un netto 3-0 firmato dall’autogol di Idda, dal raddoppio di Luciani e dal tris di Spini. Nel Girone C, dominio assoluto del Cosenza, che travolge il Casarano 4-1 al termine di una prestazione convincente. I calabresi si sono portati avanti grazie all’autorete di D’Alena, per poi dilagare con Ricciardi, Cannavò e Achour nel recupero. Inutile il momentaneo 3-1 di Chiricò per gli ospiti.
Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco
Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Pro Patria 9*, Lumezzane 9*, Triestina -10
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' aut. Idda, 60' Luciani, 73' Spini
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
Classifica: Ravenna 33*, Arezzo 31, Ascoli 28*, Guidonia Montecelio 23*, Forlì 20, Ternana 19, Pineto 19*, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Pianese 17*, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12*, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 7, Torres 7*, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Sabato 8 novembre
Cosenza-Casarano 4-1
45' aut. D'Alena (Co), 50' Ricciardi (Co), 63' Chiricò (Ca), 87' Cannavò (Co), 90'+2 Achour (Co)
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone
Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21,, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti