TMW Milan, iniziati i contatti per il rinnovo di Saelemaekers. Forbice di circa 1 milione

Aperti i contatti fra il Milan e Alexis Saelemaekers per il prossimo futuro. Perché l'idea dei rossoneri è quella di prolungargli l'attuale, sebbene non ci sia ancora accordo fra le parti: le prime offerte erano intorno ai 2,8 milioni, con il belga che ne chiede oltre i 4. Dunque non è impensabile pensare a un incrocio a metà strada, con un accordo fino al 30 giugno 2029 con opzione.

Proprio nei giorni scorsi Saelemaekers ha parlato della sua voglia di rimanere. "Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan, ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere. Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita".

"Da quando sono tornato qua e nei due anni passati nelle altre squadre, ho sentito di essere maturato anche fuori dal campo: ho cambiato tante cose anche di fare le cose nella mia vita personale. Tutte queste cose hanno portato a una crescita mia. Da quando sono tornato a Milanello, ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio. Anche se sono stato via due anni, sono uno dei vecchi dello spogliatoio: c'è ancora Mike Maignan, Gabbia..."