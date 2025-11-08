Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli

Domani al "Ferraris" andrà in scena Genoa-Fiorentina, sfida che vede per la prima volta Paolo Vanoli sulla panchina viola (non De Rossi su quella del Genoa perché squalificato). Il neo tecnico della Fiorentina, che ha diretto appena due allenamenti, ha ufficializzato le sue prime convocazioni in vista della gara. C'è subito una grossa novità: assente Moise Kean. Assenti i lungodegenti Lamptey e Kouame, oltre a Gosens e Sabiri.

PORTIERI: De Gea, Martinelli, Lezzerini

DIFENSORI: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini

CENTROCAMPISTI: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson

ATTACCANTI: Piccoli, Dzeko

Report Medico: Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz.