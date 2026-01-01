Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salita interminabile per la Fiorentina: mese proibitivo, il calendario non dà una mano ai viola

© foto di Federico De Luca 2025
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:00Serie A
Alessio Del Lungo

Prima o poi tutto finisce e questo è ciò che si augurano anche i tifosi della Fiorentina, che non vedono l'ora di tornare a vedere la propria squadra esprimersi come li aveva abituati nel recente passato. Nel mese che vedrà aperto il mercato, i viola avranno però partite complicatissime. Il problema è che non possono permettersi di sbagliarle.

Il 2026 si aprirà con il match casalingo contro la Cremonese, all'apparenza non insormontabile. Dopo però in 11 giorni ci saranno tre sfide che un tempo erano scontri diretti per l'Europa: il 7 i toscani faranno visita alla Lazio, l'11 ospiteranno il Milan e il 18 andranno a Bologna contro l'ex Vincenzo Italiano. Inutile dire che la situazione di classifica non permette di dormire sonni tranquilli ai gigliati, che poi chiuderanno i 7 impegni previsti con le gare contro Cagliari, Como (in Coppa Italia) e Napoli.

Il calendario durante il mercato
4 gennaio ore 15 - Fiorentina vs Cremonese (18^ giornata Serie A)
7 gennaio ore 20.45 - Lazio vs Fiorentina (19^ giornata di Serie A)
11 gennaio ore 15 - Fiorentina vs Milan (20^ giornata di Serie A)
18 gennaio ore 15 - Bologna vs Fiorentina (21^ giornata di Serie A)
24 gennaio ore 18 - Fiorentina vs Cagliari (22^ giornata di Serie A)
27 gennaio ore 21 - Fiorentina vs Como (Ottavi di finale di Coppa Italia)
Data e ora da definire - Napoli vs Fiorentina (23^ giornata di Serie A)

