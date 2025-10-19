"Salmone vuole dirvi qualcosa": Orsolini segna ancora e prende in giro Holm

Sempre lui: Riccardo Orsolini stavolta parte dalla panchina, ma è ancora decisivo per la vittoria del Bologna sul Cagliari con un pregevole gol realizzato nella ripresa dopo essere subentrato, che ha chiuso il match.

Al termine della partita viene assegnato a lui il premio di "Man of the match", così esultando ai canali ufficiali del club si è lasciato andare spiegando la sua gioia e prendendo in giro scherzosamente il compagno di squadra Emil Holm: "Ciao ragazzi" - ha detto Orso in un video diffuso sui canali social del club - "è appena la finita la partita di Cagliari e sono qui con la coppa, l'ennesima da dividere per me. Sono contento della vittoria e dei tre punti, c'è qui 'Salmone' Holm che vuole dirvi qualcosa". Al suo fianco Holm esclama: "Dai ragazzi, siamo forti, vinciamo, daje!".

Una rete, quella di Orsolini, che lo fa guardare ancora più in là, nella storia del club felsineo. Nella classifica di tutti i tempi dei migliori marcatori del Bologna nel campionato italiano, Orso si porta alla cifra tonda di 70 gol, a sole 5 reti dall'ultimo posto della top-ten, occupata attualmente da Gino Cappello (a 75 reti).

Migliori cannonieri in tutte le competizioni: al primo posto Angelo Schiavo con 252 reti, poi Carlo Reguzzoni a 159 ed Ezio Pascutti con 144 gol. Orsolini qui è 13esimo conc 79 gol, alle spalle di Gino Cappello che è a 80, poi beppe Signori poco più sopra a 84 gol

I migliori cannonieri del Bologna in Serie A

1. Carlo Reguzzoni 141 gol

2. Ezio Pascutti 130 gol

3. Angelo Schiavo 109 gol

4. Gino Pivatelli 104 gol

5. Giuseppe Savoldi 96 gol

6. Bruno Maini 87 gol

7. Cesarino Cervellati 86 gol

8. Harald Nielsen 81 gol

9. Ettore Puricelli 80 gol

10. Gino Cappello 75 gol

11. Riccardo Orsolini 70 gol

12. Giuseppe Signori 67 gol