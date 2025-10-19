Prima Holm, poi Orsolini: 0-2 del Bologna al Cagliari e quinto posto a -2 dalla vetta

Vola il Bologna di Vincenzo Italiano che centra il quarto successo in questa Serie A, nelle prime sette giornate, portandosi a -2 da Inter, Napoli e Roma, attualmente e momentaneamente appaiate in testa alla classifica. Di Emil Holm nel primo tempo e Riccardo Orsolini nella ripresa le reti che hanno deciso la gara alla Unipol Domus Arena, con i padroni di casa che sono comunque rimasti in partita fino alla fine senza mai mollare.

Il vantaggio di Holm e super Ravaglia.

Dopo una prima mezz'ora senza troppi sussulti il Bologna è passato in vantaggio: angolo di Bernardeschi dalla destra, sponda di testa di Odgaard e zampata vincente di Holm, rapido a battere un incolpevole Caprile. Prima dell'intervallo poi è stato Ravaglia a prendersi la scena con una grande parata su Felici lanciato in campo aperto ma incapace di battere il portiere del Bologna, bravissimo a deviare con la mano sinistra in tuffo.

Ancora Riccardo Orsolini.

Nella ripresa il copione non è cambiato molto, con la girandola di cambi che ha premiato il Bologna, visto l'ingresso in campo di Orsolini che ha siglato il quinto gol personale in questo campionato, chiudendo la gara e regalando tre punti importantissimi ai suoi.