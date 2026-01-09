TMW
Vicenza, per Cester niente Gubbio e Triestina: il 2002 firma col Giugliano
Fra le due litiganti, alla fine, nella corsa a Stefano Cester, centrocampista del Vicenza, l'ha spuntata il terzo incomodo.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com dopo giorni di "duello" fra Gubbio e Triestina ad aver avuto la meglio per il class 2002 è stato il Giugliano.
Il giocatore firmerà proprio in queste ore il suo accordo con il club campano. Operazione in prestito secco fino al termine della stagione.
