Ufficiale Desogus saluta temporaneamente il Cittadella. Va in presto fino a giugno alla Pro Patria

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pro Patria "comunica di aver ingaggiato il calciatore Jacopo Desogus.

Il trequartista classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal Cittadella. Cresciuto nel vivaio del Cagliari, esordisce in prima squadra il 15/12/2021 nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella. In Serie B ha vestito le maglie di Cagliari e Cittadella, mentre in Serie C quelle di Gubbio, Pescara e Cittadella.

Desogus sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026, e indosserà la maglia n° 70.

Benvenuto a Busto, Jacopo!".

Questa, invece, la nota del Cittadella: "L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo temporaneo di Jacopo Desogus all’ Aurora Pro Patria 1919.

A Jacopo un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nuovi colori".