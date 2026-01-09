Ufficiale
Pontedera, Vona scende in Serie D fino a giugno: è in prestito alla Folgore Caratese
Si chiude l'avventura di Edoardo Vona al Pontedera, almeno temporaneamente. Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, infatti, il club granata comunica di aver ceduto con la formula del prestito il giocatore, alla Folgore Caratese, militante nel campionato di Serie D:
"L'US Città di Pontedera comunica di aver ceduto a US Folgore Caratese - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 - le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Vona.
La Società ringrazia Edoardo per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il futuro".
