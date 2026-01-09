TMW Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto

Tra il Milan e Mike Maignan vige una sensazione di positività crescente, nelle trattative per il rinnovo del contratto del portiere. L’offerta della dirigenza rossonera è sul piatto e il francese, firmando, diventerebbe il calciatore più pagato della rosa assieme a Rafael Leao. Manca ancora qualcosa per arrivare a dama, ma Furlani e Tari ci stanno arrivando.

La volontà del portiere sembra essere abbastanza chiara: Maignan vuole rimanere a Milano, al momento non ha dato segnali in altra direzione. L’offerta è quella giusta per fargli dire sì: 5,7 milioni di euro a stagione, più 1,5 di bonus. Firmando, pareggerebbe l’ingaggio del portoghese, arrivando a essere il più pagato in rosa.

Cosa manca. Restano da limare alcuni dettagli non banali, tra cui le commissioni per gli agenti: al momento, con il sì del giocatore grossomodo in tasca, è questo il principale argomento di discussione tra le parti. Non una trattativa banale, ma comunque si parte dal presupposto che Maignan voglia rinnovare. Si tratta: il dialogo, che fino a qualche settimana fa era totalmente assente, è più che mai aperto.