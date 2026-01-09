Ufficiale Campobasso, ecco Sarr dall'AlbinoLeffe. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso fa sapere "di aver acquisito le prestazioni sportive di Amadou Sarr dall’AlbinoLeffe con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Attaccante classe 2004, mancino, punta centrale di ruolo, Sarr approda in rossoblù per rafforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, fisicamente strutturato e perfettamente coerente con il progetto tecnico del club. Alto 190 cm, è un centravanti moderno capace di unire presenza fisica, profondità e lavoro per la squadra. Pur nascendo come riferimento centrale dell’attacco, la sua intelligenza tattica e la qualità nel gioco gli permettono di adattarsi con efficacia a tutte le posizioni del fronte offensivo, offrendo soluzioni e varianti al sistema di gioco.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter , dove ha completato l’intero percorso fino alla formazione Primavera, Sarr ha poi maturato esperienza nel calcio professionistico vestendo le maglie di AlbinoLeffe e Foggia , confrontandosi con il campionato di Serie C in contesti competitivi e strutturati.

Con questo innesto, il Campobasso FC aggiunge al reparto offensivo un centravanti di prospettiva, personalità e ampi margini di crescita, pronto a mettersi al servizio della squadra e della sua nuova piazza".

Fanno quindi seguito le sue prime parole in rossoblù: "Sono molto felice di questa opportunità: Campobasso è una grande società e una squadra ambiziosa. Conosco già alcuni compagni e ritrovo mister Zauri, con cui ho lavorato a Foggia. So di arrivare in una piazza calda, con tifosi importanti e appassionati. Non vedo l’ora di iniziare e di dare tutto per questi colori” .

