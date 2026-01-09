Fiorentina, dalla Francia: anche il Brest si mette sulle tracce di Richardson
Il mercato in uscita della Fiorentina potrebbe presto entrare nel vivo per Amir Richardson.
Il centrocampista marocchino, arrivato a Firenze nell’estate 2024 dal Reims, è seguito con attenzione dal Nizza, ma non solo. Secondo quanto riportato da RMC Sport su di lui ci sarebbe anche il Brest, club di Ligue 1 che sta valutando un’operazione per riportarlo in Francia già nella finestra invernale.
La società bretone, alle prese con margini economici ridotti, starebbe lavorando sull’ipotesi di un prestito per la seconda parte della stagione.
