Calciomercato Inter, in ponte altra operazione alla Akanji e cresce l'ottimismo per il giovane Mlacic

Uno dei colpi migliori dell'ultimo mercato estivo dell'Inter, se non il migliore, è stato l'ultimo ad essersi aggiunto alla rosa di Cristian Chivu: Manuel Akanji.

Arrivato nelle ultimissime ore di mercato dal Manchester City, il centrale svizzero è diventato in pochissimo tempo il leader della difesa nerazzurra. E il rapporto qualità-prezzo dà ancora più valore all'investimento fatto dall'Inter ad inizio settembre: l'accordo con gli inglesi è stato infatti raggiunto sulla base di un prestito oneroso ad 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che diventa obbligo in caso di vittoria dello Scudetto. Visto il suo rendimento, facile pensare che Akanji sarà un giocatore dell'Inter anche il prossimo anno, indipendentemente dalla vittoria del campionato o meno. Anche perché, lo stesso giocatore, ha più volte dichiarato di essere felice a Milano, e di non avere alcuna ragione per andare via.

Anche per questo il nome di Nathan Akè potrebbe diventare una nuova grande occasione di mercato.

Il centrale olandese ha un contratto con il Manchester City fino al 2027, ma non sembrano esserci margini per il rinnovo del contratto. Per provare a portare l'ex Bournemouth in Serie A, l'Inter valuta nuovamente la formula impiegata nell'affare Akanji: come riportato dalla redazione de L'Interista, si studia un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con un riscatto fissato a 10, con i nerazzurri disposti ad inserire anche l'obbligo. Un'operazione che l'Inter vorrebbe provare a pianificare già per gennaio, in modo da regalare subito a Chivu un giocatore duttile nel terzetto di difesa, sulle orme di quell'Akanji che tanto sta facendo bene.

Intanto Fabrizio Romano, in un video sul suo canale Youtube, fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare il giovane difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato Branimir Mlacic all'Inter:

"Operazione tra i due club che non ha ostacoli, l'Hajduk è pronto a dare il giocatore all'Inter e anche dal punto di vista economico i conti tornano. Si sta continuando a lavorare sul lato del giocatore, con un ottimismo crescente. Va mantenuta la prudenza, visto che sul giocatore ci sono anche tante squadre estere, ma l'Inter ha fa sempre più sul serio".