Empoli, Dionisi: "Per certi aspetti, il Cesena ci assomiglia. Sarà una bella, cerchiamo risposte"

Vigilia di gara per l'Empoli, che domani affronterà il Cesena, nella sfida valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, che riprenderà domani dopo la sosta natalizia. A parlare della trasferta romagnola, nella consueta conferenza stampa, è stato mister Alessio Dionisi: "Alla ripresa ho trovato bene la squadra, mi ha sorpreso positivamente, ma oggi ero un po' meno soddisfatto della seduta, anche se veniamo da otto giorni ben fatti. Recuperiamo Lovato ed Elia, per noi due giocatori importanti, ma abbiamo ancora assenze, ci sarà da fare di necessità virtù: non escludo che loro due partano dall'inizio, ma dovrò fare delle valutazioni in base a tanti fattori".

Andando quindi al match di domani: "Il Cesena è una squadra che mi piace molto, è intensa, dà pochi riferimenti, ha giocatori offensivi fastidiosi, non è da sottovalutare. Noi però dobbiamo migliorare per agganciare qualche formazione davanti, anche se non sarà facile fare risultato contro una formazione come quella bianconera, che tra l'altro per certi versi ci assomiglia: siamo su un livello simile, la gara sarà bella ma noi dovremmo cercare delle risposte. A seconda di come attacchiamo, loro riattaccano, la fase di possesso sarà importante non solo per costruire ma anche per non farsi distruggere".

Conclude, rispondendo a precisa domanda sul nuovo Ds, Stefano Stefanelli, e sul mercato: "La squadra ha già subito due cambi, deve essere solida, anche se questo è un cambio diverso. Stefanelli ci conosceva già come squadra, si è messo subito a disposizione come direttore, le condizioni ci sono. Non mi aspettavo il cambio, ma non sta a me andare oltre. E non sta a me parlare di mercato: a me questa squadra piace, lo sa anche la società. Noi dobbiamo solo gestire questo momento, se deve arrivare qualcuno dovrà essere allineato perché questa squadra ha il suo equilibrio e non va perso, fa troppo la differenza".