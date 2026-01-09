Carrarese-Bari, i convocati di mister Vivarini: prima chiamata per Cistana, De Pieri e Stabile

Vigilia di gara per per il Bari, che domani farà visita alla Carrarese, in occasione della gara valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B, che manderà in archivio il girone di andata: appuntamento fissato alle ore 15:00 presso lo stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara.

A fare il punto su quella che è la rosa biancorossa, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, è stato mister Vincenzo Vivarini, che si è così espresso: "Il centrocampo è il reparto più in difficoltà, Darboe non penso che l’avremo a disposizione per adesso visto che dalla risonanza si è riscontrata una lesione al tendine e non al muscolo. Come centrocampisti puri abbiamo Verreth e Braunoder. Poi abbiamo mezzepunte, ma non sono centrocampisti. Vicari? È stato capitano di questa squadra e ha dato tanto, è un giocatore che ho sempre cercato perché ha le qualità che soddisfano quello che voglio. Ha però chiuso un ciclo importante qui a Bari e deve cambiare squadra".

Ovviamente non convocato, Vicari, e con lui neppure Gaston Pereiro e Anthony Partipilo. Confermata poi l'essenza di Ebrima Darboe, oltre a quella di Mehdi Dorval, impegnato in Coppa d'Africa; prima chiamata per Andrea Cistana, Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile.

Quindi, di seguito, l'elenco dei 25 a disposizione:

PORTIERI: Cerofolini, Marfella, Pissardo;

DIFENSORI: Burgio, Cistana, Dickmann, Kassama, Mane, Meroni, Nikolaou, Pucino, Stabile;

CENTROCAMPISTI: Antonucci, Braunoder, Castrovilli, Colangiuli, Maggiore, Pagano, Verreth;

ATTACCANTI: Bellomo, Cerri, De Pieri, Gytkjaer, Moncini, Rao.