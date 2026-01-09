Avellino-Samp, i convocati di Gregucci: ci sono i nuovi arrivi, ma ci son ancora alcune assenze

Vigilia di gara per la Sampdoria, che domani se la vedrà con l'Avellino nella sfida che si giocherà alle ore 15:00 allo stadio 'Partenio-Adriano Lombardi': gara valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B.

Nella mattinata odierna, nella consueta conferenza stampa che anticipa la partita, questo il punto della situazione offerto da mister Angelo Gregucci: "Altare è in un percorso di recupero importante. Se aggiungiamo che è un problema doppiamente serio, bisogna parlarne con i medici, ma sta recuperando progressivamente la condizione. Per Romagnoli bisogna chiedere alla società. Mitoglou? Bisogna chiedere prima al comparto medico e poi ai dirigenti".

Sono però tante le assenze, visto che ieri hanno lavorato solo in palestra Tommaso Casalino, Jordan Ferri, Lorenzo Malagrida e Victor Narro, mentre Alessandro Riccio ha sostenuto un programma differenziato e Matteo Ricci terapie. Iter personalizzato per Giorgio Altare e riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti, anche loro assenti.

Di seguito l'elenco dei 23 convocati:

PORTIERI: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia;

DIFENSORI: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Vulikic;

CENTROCAMPISTI: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Esposito, Henderson;

ATTACCANTI: Begic, Brunori, Cherubini, Coda, Cuni, Pafundi.