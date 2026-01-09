Juventus, sondaggio per Carrasco: l'ingaggio monstre come ostacolo primario

La Juventus guarda al mercato internazionale per rinforzare le corsie offensive e tra i nomi valutati c’è Yannick Ferreira Carrasco. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, il club bianconero ha chiesto informazioni sull’esterno belga classe 1993, attualmente all’Al-Shabab, destinato a lasciare l’Arabia Saudita già in questa finestra di mercato.

Profilo di grande esperienza, con un passato all’Atletico Madrid e 78 presenze con la nazionale belga, Carrasco viene considerato un’opzione credibile nel ruolo. In stagione, il belga ha numeri tutt’altro che marginali: 5 gol e 1 assist in 10 presenze nel campionato saudita.

L’operazione, però, non è priva di ostacoli. Il contratto in scadenza nel 2027 e soprattutto l’ingaggio elevato (circa 13 milioni di euro lordi a stagione) rappresentano il principale freno per un eventuale affondo della Juventus. I contatti sono esplorativi, ma il nome di Carrasco resta sul tavolo come possibile soluzione d’esperienza, qualora si creassero le condizioni economiche giuste.