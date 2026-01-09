Milan, Fullkrug: "Champions League da centrare. Nazionale? Obiettivo fondamentale"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Milan, Niclas Fullkrug non ha avuto paura di esporsi sul fronte dei quelli che sono gli obiettivi stagionali del club rossonero.

Tra scudetto e ritorno in Champions League: "Penso che sia giusto esporsi pubblicamente sull'obiettivo Champions League: l'anno scorso l'abbiamo mancato e questo club deve rappresentare l'Italia in Europa. Noi ci dobbiamo concentrare su ogni partita. Ciò che ha un orizzonte più lontano non interessa. L'obiettivo è Firenze: fare tre punti lì significa fare tre punti verso l'obiettivo finale".

Lo stesso atteggiamento il giocatore lo ha tenuto anche di fronte alla domanda sull'obiettivo Mondiale: "In Nazionale ho fatto buone prestazioni ma ho perso un po' di terreno in nazionale e ho dovuto rifiutare delle chiamate a causa infortuni. Spero di tornare ad essere a disposizione in modo regolare per poter continuare da dove ho smesso. Ho una quota gol in nazionale molto alta, adoro la Germania ed è un obiettivo fondamentale per me".