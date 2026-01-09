Reggiana, Dionigi: "Al di là della forza del Venezia, son certo che faremo una prestazione tosta"

Archiviato il 2025, la Reggiana inaugura il nuovo anno tra le mura amiche del 'Mapei Stadium', dove domani arriverà il Venezia, nell'ultima gara del girone di andata del campionato di Serie B: 19° turno, che in Emilia prenderà il via alle ore 15:00.

Come si legge su tuttoreggiana.com, a fare il punto della situazione alla vigilia è stato mister Davide Dionigi: "Siamo ancora un po’ acciaccati, tra infortunati e squalificati, ma non voglio più soffermarmi su questo, anche perché siamo in un periodo di mercato e serve grande chiarezza mentale: chi scende in campo deve dare tutto, chi entra deve dimostrare di essere sul pezzo. Lo dico per l’ultima volta: vorrei vedere la mia Reggiana al completo, ma oggi dobbiamo andare avanti così. A ogni modo, Magnani viene da una botta con lesione muscolare, Bonetti ha avuto un problema, mentre Sampirisi sta meglio anche se gli manca ritmo partita. Girma è recuperato, vediamo se partirà dall’inizio o se potrà avere minuti a gara in corso. Suarez è un investimento per il futuro: deve ambientarsi al calcio italiano, alla lingua, alle metodologie e alle concezioni tattiche, ma mi ha dato buone sensazioni per voglia e attitudine".

Ecco quindi che il discorso si sposta al Venezia: "È una squadra forte, allenata da un tecnico che ha vinto tanto, con un organico quasi da Serie A. Arriva da un filotto di vittorie importanti e ha dominato anche contro Monza e Palermo. Questo, però, deve darci la convinzione di fare una partita ancora più attenta. Ha fisicità, qualità e aggressività in tutti i reparti, ma qualcosa in alcune situazioni lo ha concesso: dobbiamo essere bravi noi a metterli in difficoltà".

Conclude quindi con una nota al mercato: "È normale che ci siano voci, desideri, esigenze personali: fa parte del gioco, ma la professionalità viene prima di tutto. Su questo sono stato chiarissimo: se vedo mancare la professionalità, chiunque resta fuori. Domani chi gioca deve dare il massimo, al di là delle voci, vere o presunte. È anche nell’interesse dei ragazzi: il tifoso guarda, osserva tutto. Non deve venire a meno l’atteggiamento: il bene comune è la Reggiana e non può venire meno. Sono convinto che domani, al di là della forza del Venezia, chi scenderà in campo farà una prestazione tosta".