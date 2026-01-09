Genoa, tolleranza zero contro l’odio social: la nota ufficiale del club rossoblù

Il Genoa prende posizione. All’indomani del pareggio ottenuto sul campo del Milan, il club rossoblù ha diffuso una nota ufficiale per condannare duramente gli attacchi ricevuti sui propri canali social da alcuni tesserati, finiti nel mirino di insulti, minacce e messaggi d’odio, anche a sfondo razziale.

Il riferimento è in particolare a Nicolae Stanciu, protagonista suo malgrado dell’episodio decisivo del match, con il rigore fallito nei minuti di recupero che avrebbe potuto regalare al Grifone una vittoria prestigiosa. Un errore che ha scatenato una reazione inaccettabile da parte di una minoranza di utenti.

"Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio - recita il comunicato del club ligure -, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati".