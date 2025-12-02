Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sarri, ci siamo: un mese al mercato (a saldo zero). La Lazio aspetta Insigne e Ilic

Ivan Cardia
Oggi alle 15:08
Finalmente il mercato. Il rinforzo più atteso da Maurizio Sarri è proprio la possibilità di tornare a operare per rinforzare la Lazio, dopo la delusione della scorsa estate. A un mese esatto dal via alle transazioni (il mercato invernale inizierà il prossimo 2 gennaio), solo indiscrezioni, in attesa del verdetto della nuova commissione sui conti dei club: con tutta probabilità i biancocelesti potranno agire sul calciomercato, ma quasi sicuramente dovranno lavorare a saldo zero. Sempre meglio che niente.

Il possibile mercato in entrata. Il grande tormentone riguarda Lorenzo Insigne, che aspetta da mesi di potersi ricongiungere al suo vecchio mentore dei tempi di Napoli. La tavola è già apparecchiata, con un contratto da 1,3 milioni di euro fino al termine della stagione. Il tesseramento potrebbe avvenire già a dicembre, per poi vederlo in campo da gennaio. L’ex capitano azzurro non è l’unico rinforzo in vista: è vicino l’accordo con il Torino per Ivan Ilic, nell’ambito di uno scambio.

Il possibile mercato in uscita. Si torna infatti al concetto di saldo zero: a ogni ingresso deve corrispondere una partenza. Così, ci sarà da capire chi farà spazio a Insigne, mentre nel caso di llic è più semplice: in granata potrebbe finire Tijjani Noslin, pallino dell’ex tecnico biancoceleste Marco Baroni. Da capire cosa succederà con i pezzi pregiati, come Gila, Guendouzi e Castellanos: il primo ha il contratto in scadenza a giugno 2027, o rinnova o si possono aprire altri scenari.

