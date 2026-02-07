Sarri: "Io preso per il culo? Non mi prendete alla lettera. Però dico quello che penso"

Nel corso della sua conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato a più riprese della possibilità di continuare o meno con la Lazio nella prossima stagione, senza dare certezze. Su una cosa, però, ha voluto chiarire. Quando, citando le sue parole, un giornalista ha parlato di un tecnico che si è sentito “preso per il culo”, il toscano ha chiosato: “Non mi prendete alla lettera, ogni tanto scherzo”.

Poi, appunto, il focus sul futuro. Cosa serve per andare avanti? “Non è solo questione di rapporti: non sono una persona che ha l’ossessione della vittoria, ma del sogno sì - dice Sarri -. Mi piacerebbe poter sognare, poi magari si arriva settimi lo stesso. Vediamo a fine anno, in questo momento l’obiettivo è far crescere i ragazzi che ci sono, e soprattutto quelli arrivati. Per giocare nel campionato italiano sono ragazzi che devono lavorare, sicuramente”.

La sensazione di non poter regalare qualcosa all’ambiente è solo sua o è anche condivisa con la società? Fabiani ha parlato di lei come toscanaccio, quanto spesso ha usato ironia per affrontare la situazione?

“Le sensazioni sono mie, al momento non è possibile fare voli pindarici. Ci si adegua alla realtà. Di solito dico quello che penso, poi posso avere un modo di esprimermi che ha detto parole non consone alla conferenza stampa. Ma dico quello che penso”.

La conferenza stampa di Sarri.