Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"

Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"TUTTO mercato WEB
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:59Serie A
Gaetano Mocciaro

Lungo intervento del noto agente Giovanni Branchini, ospite della trasmissione "Deejay Football Club" su Radio Deejay, condotta da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Vari i temi affrontati, dal mercato recente alla politica nel calcio, fino al problema dei talenti, sempre più rari.

In riferimento a Mateta. È vero che tra i procuratori gira voce di evitare il Milan per via delle visite mediche rigide?
"No. Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti. Ma credo che il giocatore negli ultimi mesi non sia stato ben consigliato. Ho letto una dichiarazione dell'allenatore del Crystal Palace che in merito ha detto che il giocatore aveva scelto una terapia conservativa. Ma in certi casi è assolutamente deleteria, tanto che dovrà quasi certamente subire un intervento. È stato meglio evitare una situazione non stabile, come quando i giocatori non sono in condizione e hanno delle patologie evidenti".

Chi ha fatto il migliore mercato in questa finestra invernale?
"Niente di eccezionale, le forti non hanno praticamente operato. L'Atalanta che è subito lì dietro con lo scambio Raspadori-Lookman ha mantenuto un buon livello ma non possiamo dire che si sia rinforzata. La Fiorentina con Rugani e Brescianini ha messo due giocatori di sostanza che in questo momento mancavano e servivano. Aggiungo Malen, centravanti che mancava alla Roma per qualità tecniche e caratteristiche. Un acquisto importante".

Chi saranno i giocatori copertina dei prossimi Mondiali?
"I prossimi Mondiali li vedo non con occhio benevolo. È una formula che non mi piace, che non esalta i calciatori. A oggi il meglio lo vediamo nel calcio inglese. Poi passare dal club alla nazionale ci sono tante difficoltà. Non vedo grandissimi campioni in questo momento, se dico Mabppé, Palmer, Yamal, Haaland non invento nulla".

Non sarebbe più corretto se i procuratori venissero pagati direttamente dai calciatori, slegandoli dalle società?
"Mi son sempre fatto pagare in 40 anni dai calciatori. Questa è un'osservazione valida. È cambiato in questi anni il mondo nella nostra attività e il servizio degli agenti è molto più complesso e vasto rispetto al passato".

Quali sono stati i suoi colpi più d'immagine?
"I calciatori più importanti all'inizio sono stati Alemao e Careca al Napoli, poi Romario che purtroppo è stato protagonista in un'epoca in cui il calcio non era così penetrante nelle case di tutto il mondo. Oggi sarebbe una stella di grandissima grandezza. Poi dico Ronaldo".

Ronaldo il Fenomeno
"Di Ronaldo ce n'è uno solo, i calciofili lo sanno".

Altri?
"Seedorf è uno dei più grandi calciatori visti nell'era moderna. Rui Costa è stato un calciatore eccezionale, oggi è presidente del Benfica. Gli italiani come Donadoni, Massaro, Albertini. È difficile fare una lista, perché poi diventa antipatico".

Ancelotti vince il Mondiale col Brasile?
"Carlo è molto contento e questo è sintomo di possibile successo".

Il Milan avrà un vantaggio ad avere 16 giorni tra una partita e l'altra?
"Sicuramente è un vantaggio, quantificarlo è difficile ma è certamente un vantaggio. Il tempo consente di recuperare dai microtraumi, puoi lavorare in allenamento. Le tante partite hanno come primo effetto negativo il fatto che ci si alleni poco e questo è un problema".

Sarebbe il caso di ridurre il numero di squadre nei campionati?
"Secondo me è il momento di fare sciopero. Di fermare la follia di chi gestisce dall'alto il sistema calcio. Leggo che la Federcalcio tedesca minaccia di non andare ai Mondiali e questo è un bel segnale. Mi auguro che tutti i presidenti di Federazione intervengano perché se non lo fanno loro a livello UEFA e FIFA certi provvedimenti non possiamo aspettarceli. Pertanto serve entrare in rotta di collisione e fermare la follia".

I principali protagonisti sembra che non pensino allo sciopero, magari per eventuali mancati guadagni
"È il senso di impotenza, non una questione di soldi. Avete mai visto ascoltare il grido degli allenatori o dei preparatori atletici o dei medici? Sono le istituzioni che devono farsi carico di queste cose, ma se questo non avviene o avviene con persone non particolarmente dentro le problematiche, i risultati sono quelli di fare politica. E il nostro sport non ha bisogno di politica ma di un intervento concreto".

Prendendo spunto da Atalanta-Juventus e il rigore concesso agli orobici. Uno dei tanti "rigorini" assegnati nel calcio. Cosa ne pensa di questa applicazione del regolamento?
"Mi metto nei panni degli arbitri. Nemmeno loro hanno gli strumenti per sottrarsi a questa contraddizione in essere. Le regole non presuppongono che ci sia buon senso nelle valutazioni, ma delle sanzioni che sono delle sentenze. Le espulsioni, il rigore, determinano il risultato. Nel caso di Atalanta-Juventus il rigore era probabilmente giusto ma nella sostanza sono rigori che non dovrebbero essere assegnati mai, così come non dovrebbe esserci il fuorigioco di un centimetro, così come non dovrebbero esserci certe interpretazioni troppo rigide. Forse la colpa degli arbitri è di non essere stati ascoltati nel momento in cui si sono redatte le regole, che dovrebbero lasciar spazio al buon senso".

Sta prevalendo negli ultimi anni la figura del cacciatore di teste nella scelta dei dirigenti delle squadre. Si va verso una direzione folle
"È un po' tutto così, ma dobbiamo risalire alle proprietà dei club che oggi non sono ispirate dalla passione, dal tifo, dal campanile. Sono operazioni finanziarie, investimenti messe in mano a mani e cervelli capaci per quel che riguarda l'aspetto della finanza. Ma ci dimentichiamo che nell'industria calcio c'è una componente risultati, che è quella che determina la presenza dei 75mila a San Siro e dovrebbe essere tenuta più in considerazione".

C'è un giocatore con cui sei rimasto in amicizia?
"Tantissimi. Rui Costa, ad esempio ma oggi sono andato a trovare Demetrio Albertini al suo centro padel. E pochi giorni fa ho trovato il numero di Carlo Regalia, classico esempio di persone che oggi mancano al calcio italiano".

Sul calcio sudamericano che non sforna più gli stessi talenti
"I problemi che affliggono il calcio sono globali. Ci sono paesi che sono più avanti, come l'Inghilterra che oggi è davanti a tutti. I problemi sono gli stessi per tutti: i bambini non giocano più per strada e questo capita anche in Brasile, la società è cambiata ed è cambiato anche il calcio. È indubbio che il calcio sudamericano non proponga il numero di calciatori importanti che proponeva un tempo. Ma è un problema generale: la Spagna, famosa per i suoi settori giovanili, continua a produrre giocatori ma in numero estremamente ridotto rispetto a 15 anni fa. Ci sono varie problematiche, come l'arricchimento precoce dei giovani, le attenzioni smodate che arrivano ai giovani, l'esasperazione tattica nei confronti dei giovani, gli allenatori che pensano a fare carriera e non a creare giocatori. Tanti aspetti che dovrebbero essere affrontati da chi ha potere di legiferare".

Articoli correlati
Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"... Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"
Branchini e la professione dell'agente: "Ci sono due anime in conflitto, vi spiego"... Branchini e la professione dell'agente: "Ci sono due anime in conflitto, vi spiego"
Altre notizie Serie A
Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"... Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"
Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli... Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli Michele Haimovici
Udinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so... Live TMWUdinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so se sarà titolare"
Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"... Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"
Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"... Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"
Lecce, Di Francesco: "Stulic sta meglio. Davis out? Magari Runjaic schiera Zaniolo... Lecce, Di Francesco: "Stulic sta meglio. Davis out? Magari Runjaic schiera Zaniolo lì"
Caressa: "Occhio Leao: quando è in condizione, Loftus-Cheek spezza gli avversari... Caressa: "Occhio Leao: quando è in condizione, Loftus-Cheek spezza gli avversari in due"
Sarri e il futuro alla Lazio: "Ho un contratto in essere. Se non ci sono cose particolari..."... Sarri e il futuro alla Lazio: "Ho un contratto in essere. Se non ci sono cose particolari..."
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.2 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.3 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.6 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.7 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Runjaic approva il mercato: "Qualità e talento, avevamo bisogno di Mlacic e Arizala"
Immagine news Serie A n.2 Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"
Immagine news Serie A n.3 Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli Michele Haimovici
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so se sarà titolare"
Immagine news Serie A n.5 Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"
Immagine news Serie A n.6 Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Padova, le formazioni ufficiali: Leone c'è. Di Mariano titolare
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Bari, le formazioni ufficiali: entrambe con novità in difesa e a centrocampo
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Stroppa nemmeno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.3 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.4 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.5 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Immagine news Calcio femminile n.5 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano