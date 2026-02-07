Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti
Arrivano le formazioni ufficiali di Carrarese-Sudtirol, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Apuani in campo con una sola novità rispetto al ko di Venezia: in difesa spazio ad Imperiale al posto di Illanes. Stessa cosa, ma per quanto riguarda il centrocampo, per gli altoatesini che rispetto al successo dello scorso weekend contro il Catanzaro, preferiscono Frigerio a Tronchin.
Carrarese (3-5-2): Bleve; Imperiale, Oliana, Calabrese; Zanon, Zuelli, Hasa, Schiavi, Belloni; Rubino, Abiuso. Allenatore: Calabro.
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Tait, Frigerio, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.
