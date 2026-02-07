Sarri e il futuro alla Lazio: "Ho un contratto in essere. Se non ci sono cose particolari..."

"Io ho un contratto in essere, se non ci sono cose particolari che non fanno cambiare una delle due parti si va avanti”. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha risposto così sull’eventualità di un addio alla Lazio, al termine di una stagione piena di difficoltà e di incomprensioni: “Io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare e questa cosa al momento non la possiamo fare.

Questa squadra sta affrontando enormi difficoltà da inizio anno, ci possono dire che siamo scarsi, ma non possono dirci che non abbiamo provato".

Tornando al concetto di sogno, cosa la fa sognare?

"Avere una squadra che mi lascia la sensazione di poter fare qualcosa di importante. A me se seguono le mie indicazioni o no non mi interessa, se negli allenamenti le sensazioni sono forti io mi diverto".

La conferenza stampa di Sarri