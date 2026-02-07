Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano
La mancata convocazione di Orji Okwonkwo per la sfida tra Cesena e Pescara di ieri sera (vittoria dei romagnoli per 2-0) non è stata un semplice caso legato all'infermeria. Il club biancazzurro, secondo quanto raccolto da PescaraSport24, ha preso una posizione netta: l'attaccante nigeriano classe 1998 è stato ufficialmente messo fuori lista.
Alla base della decisione, oltre a un rendimento finora deludente e condizionato da continui problemi fisici, ci sono ragioni strettamente regolamentari. Con il limite di 18 giocatori "Over" imposto dalla Lega B, il Delfino ha dovuto compiere una scelta dolorosa entro la scadenza di mercoledì.
La dirigenza ha preferito "congelare" lo slot di Okwonkwo per garantire l'inserimento di Frank Tsadjout. L'attaccante di proprietà della Cremonese, attualmente ai box, dovrebbe tornare a disposizione verso metà marzo: il Pescara ha deciso di scommettere sul suo recupero per il finale di stagione, sacrificando l'ex Bologna che, a questo punto, vede concludersi anzitempo la sua parentesi in campo con la maglia dannunziana.