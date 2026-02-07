Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito

Clima disteso e segnali di continuità in casa Benevento dopo il successo contro il Picerno. Al termine della gara, mentre Antonio Floro Flores commentava la vittoria ai microfoni di OttoChannel, è intervenuto anche il presidente Oreste Vigorito, che ha salutato il tecnico con una battuta, sottolineando in modo ironico che per lui “la panchina era a rischio”.

Nel post partita, l’allenatore giallorosso ha poi svelato un retroscena legato al proprio futuro, confermando i contatti con la società per il rinnovo:

"Se posso dire una cosa, il presidente mi ha chiamato per accennarmi del rinnovo del contratto. Il nostro contratto è una stretta di mano, gli ho detto che avrei messo solo la firma e che gli altri aspetti, durata e soldi, sono soltanto sue scelte. Per me va bene tutto. Sono in una società ambiziosa e voglio proseguire il mio percorso qui, perché in questo ambiente posso fare bene. Voglio solo rimanere a Benevento, poi per il contratto lascio fare al presidente. Non chiedo altro, anche perché mi piace molto lavorare in questa piazza e con questo gruppo straordinario".

Parole che confermano la sintonia tra allenatore e club e rafforzano l’idea di un Benevento proiettato sulla continuità tecnica, nel segno dell’ambizione e della stabilità.